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Во время драки около бара жителю Краснодара сломали челюсть

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-draki-okolo-bara-zhitelyu-krasnodara-slomali-chelyust
Во время драки около бара жителю Краснодара сломали челюсть
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступил избитый мужчина.

У пострадавшего была сломана нижняя челюсть, на теле было множественных ушибов, гематом и ссадин. Полицейские выяснили, что накануне пострадавший вместе с приятелем выпивал в одном из баров на улице Тургенева. Возле бара к ним подошел неизвестный мужчина и начал провоцировать конфликт. После словесной перепалки злоумышленник избил краснодарца и скрылся.

Личность подозреваемого установили, его задержали. Им оказался ранее не судимый 31-летний местный житель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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