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Во дворе краснодарской многоэтажки трое мужчин и две женщины устроили массовую драку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-dvore-krasnodarskoj-mnogoetazhki-pyat-muzhchin-ustroili-massovuyu-draku
Во дворе краснодарской многоэтажки трое мужчин и две женщины устроили массовую драку
Фото t.me/krd_tipich

Инцидент произошел 27 мая около 3:00 на улице Героя Яцкова краевого центра.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что в потасовке участвовали пять человек. Сначала участники взаимно обменивались угрозами, после чего конфликт перерос в драку.

Потасовку остановили полицейские. Они приняли заявления о нанесении телесных повреждений у обеих сторон. У одной из женщин зафиксировали травму головы, а у 33-летнего участника драки изъяли биту.

«В отношении его 35-летней супруги составлен административный протокол за неповиновение сотруднику полиции, предусматривающий 15 суток административного ареста. По окончанию проверки действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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