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Массовая драка произошла на обочине дороги в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-draka-proizoshla-na-obochine-dorogi-v-sochi
Массовая драка произошла на обочине дороги в Сочи
Фото скриншот с видеозаписи t.me/soch01

Драка произошла 8 мая на улице Звездной в Лазаревском районе Сочи.

О произошедшем сообщили очевидцы. В соцсетях опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что несколько мужчин на обочине бьют ногами пострадавшего.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве личной неприязни.

«В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что четверо неизвестных избили заявителя на улице Звездной Лазаревского района. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Установлена личность одного из нападавших, им оказался ранее не судимый 29-летний приезжий. В отношении мужчины составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство». Личности остальных нападавших устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По факту произошедшего проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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