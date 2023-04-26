Массовая драка произошла на улице Красной в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 25 апреля около кофейни на улице Красной в районе КубГТУ.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что в потасовке участвуют около десятка человек.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о конфликте граждан на улице Красной полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены участники инцидента и их действиям дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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