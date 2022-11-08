Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Во Дворце водных видов спорта в Краснодаре открыт набор в бесплатные детские группы

Спорт
08.11.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-dvortse-vodnyh-vidov-sporta-v-krasnodare-otkryt-nabor-v-besplatnye-detskie-gruppy
Во Дворце водных видов спорта в Краснодаре открыт набор в бесплатные детские группы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во Дворце водных видов спорта будут проводить бесплатные занятия по прыжкам в воду, плаванию, синхронному плаванию и водному поло. Подать заявку можно в Центре олимпийской подготовки по плаванию на улице Железнодорожной, 49, в кабинете № 142.

Тренировки для детей будут проводить на улице Пригородной, 24. На занятия по плаванию приглашаются дети от 9 лет, для детей от 8 лет работают группы по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Группы по водному поло набирают детей от 11 лет.

Также в Центре плавания Краснодара на Железнодорожной, 49 ведут набор в группы по триатлону. Приглашаются дети от 8 лет. С подробной информацией о группах можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы подать заявление, необходимо предоставить копию свидетельства о рождении спортсмена (для гражданина РФ), копию паспорта родителя или законного представителя с отметкой о регистрации по месту жительства. Также копию регистрации или справку из образовательного учреждения, оригинал справки о прохождении углубленного медобследования в соответствии с приказом Минздрава РФ № 1144Н, оригинал медицинского заключения с правом посещения бассейна и результаты анализов. Еще потребуется одно фото 3х4 и заявление.

Иностранным гражданам дополнительно потребуется предоставить вид на жительство, разрешение на временное проживание, визу, миграционную карту, либо иной документ, подтверждающий право пребывания в РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самый крупный на Юге России Дворец водных видов спорта открыли 4 ноября в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях