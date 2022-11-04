В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта

Кадр из видео t.me/kondratyevvi

Самый крупный на Юге России Дворец водных видов спорта открыли 4 ноября. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани выразил уверенность, что в новом спорткомплексе воспитают новых чемпионов, успехи которых войдут в летопись спортивных побед России.

«В День народного единства открыли в Краснодаре Дворец водных видов спорта. Красивый, современный и самый крупный на Юге России. Несмотря на все трудности, строительство комплекса удалось завершить. Уже в следующем году здесь должны пройти всероссийские соревнования», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что открытие Дворца водных видов спорта будет способствовать развитию плавания, водного поло и прыжков в воду в регионе.

«Кубань всегда была сильна в единоборствах, прыжках на батуте, гандболе. Открытие нового Дворца придаст импульс развитию плавания, водного поло и нового для нашего региона вида спорта — прыжков в воду. Сегодня я увидел огромное количество молодых ребят и взрослых спортсменов со всего края. Это говорит о том, что спорт объединяет людей разных профессий и поколений, дарит яркие эмоции и впечатления», — сказал Кондратьев.

На церемонии открытия присутствовал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко. В этот день он отмечает свой день рождения.

«Хочу поздравить Александра Москаленко с днем рождения и сказать спасибо от лица всех жителей за первое олимпийское золото в прыжках на батуте, которое он завоевал. Уверен, ваш пример и современные условия в этом Дворце спорта позволят кубанским ребятам добиваться успеха в разных видах и новых побед для нашего края и страны», — сказал Кондратьев.

Александр Москаленко поблагодарил губернатора за поздравления и развитие спорта в регионе.

Также участие в мероприятии приняли призер летних Олимпийских игр в Монреале Любовь Русанова и мастер спорта международного класса по плаванию Анастасия Сорокина. Русанова отметила, что Дворец водных видов спорта, позволит улучшить спортивные результаты и укрепить здоровье молодежи

Анастасия Сорокина от лица всех спортсменов поблагодарила Кондратьева за поддержку строительства нового комплекса.

«Открытие такого масштабного дворца будет мотивировать нас на достижение новых результатов. Несмотря на сегодняшние трудности в мире, мы продолжим тренироваться. Будем двигаться только вперед, чтобы завоевывать новые медали», — сказала Сорокина.

После церемонии открытия прошли показательные выступления по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Губернатор пообщался со спортсменами и пожелал им успехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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