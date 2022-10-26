Строительство спортзала в Темрюкском районе планируют завершить в 2023 году
Спорт
26.10.2022 14:24
Спортивный зал построят в поселке Сенном по улице Мира, 26 в рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».
Площадь объекта составит порядка 800 кв. м. В одноэтажном здании расположат спортзал со снарядной, раздевалки, тренерскую комнату, медпункт и инвентарную комнату.
В новом спортзале можно будет заниматься волейболом и баскетболом. Также там предусмотрят возможность организации занятий по казачьим играм, спортивному туризму и теннису.
Завершение строительства запланировали на 2023 год. Всего в 2023 году на Кубани построят 18 спортобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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