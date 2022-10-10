Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Тбилисском районе после реконструкции открыли стадион «Чемпион»

Общество
10.10.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-posle-rekonstruktsii-otkryli-stadion-chempion
В Тбилисском районе после реконструкции открыли стадион «Чемпион»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы выполнили по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил, что обновленный стадион в станице Тбилисской сможет принимать краевые соревнования.

«На обновленном стадионе появилось поле с искусственным покрытием и новые легкоатлетические дорожки. Эти изменения позволят проводить краевые соревнования, молодежные легкоатлетические старты и футбольные матчи. Теперь на объекте смогут тренироваться еще больше жителей района», —Тимченко.

Стадион капитально отремонтировали, на нем обустроили площадки для баскетбола и мини-футбола. В ближайшеее время здесь планируют установить уличные тренажеры и площадку для сдачи ГТО.

В Тбилисском районе свыше 20 тыс. жителей занимаются спортом. Всего на Кубани почти 60% жителей ведут активный образ жизни. На протяжении 10 лет Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по развитию спорта. На Кубани постоянно возводят спортивную инфраструктуру. В этом году планируют завершить 47 объектов. К 2024 году планируют построить не менее 125 спортобъектов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: госэкспертиза одобрила техпроект батутного спорткомплекса на улице Тихой в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. На Керченской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях