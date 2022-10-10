В Тбилисском районе после реконструкции открыли стадион «Чемпион»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы выполнили по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил, что обновленный стадион в станице Тбилисской сможет принимать краевые соревнования.

«На обновленном стадионе появилось поле с искусственным покрытием и новые легкоатлетические дорожки. Эти изменения позволят проводить краевые соревнования, молодежные легкоатлетические старты и футбольные матчи. Теперь на объекте смогут тренироваться еще больше жителей района», —Тимченко.

Стадион капитально отремонтировали, на нем обустроили площадки для баскетбола и мини-футбола. В ближайшеее время здесь планируют установить уличные тренажеры и площадку для сдачи ГТО.

В Тбилисском районе свыше 20 тыс. жителей занимаются спортом. Всего на Кубани почти 60% жителей ведут активный образ жизни. На протяжении 10 лет Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по развитию спорта. На Кубани постоянно возводят спортивную инфраструктуру. В этом году планируют завершить 47 объектов. К 2024 году планируют построить не менее 125 спортобъектов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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