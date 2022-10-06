Госэкспертиза одобрила техпроект батутного спорткомплекса на улице Тихой в Краснодаре

Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

Сейчас корректируется смета. Ее отправят на экспертизу до конца года.

Батутный спорткомплекс займет участок площадью 6 тыс. кв. м. В здании обустроят зал для прыжков на батуте, занятий акробатикой и минитрампом. На территории планируют построить спорткомплекс для занятий единоборствами и игровыми видами спорта.

«Параллельно реализуются планы по строительству других спортивных объектов. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Красной в учхозе «Кубань» уже находится на экспертизе. Планируется получить заключение в первом квартале 2023 года. По строительству ФОК на улице Фадеева готовимся провести торги по выбору подрядчика», — рассказал и. о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Всего в Краснодаре на данный момент возводят 53 соцобъекта. Это 15 школ, 35 детских садов, 2 объекта здравоохранения и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова, сообщает пресс-служба мэрии.

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