В Краснодаре в 2023 году планируют открыть 7 школ и 9 детсадов

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Сейчас в краевой столице возводят 17 школ. Об этом сообщил заместитель директора департамента строительства Краснодара Азамат Тлишев на брифинге, посвященном строительству и проектированию социальных объектов.

Краснодар активно разрастается, поэтому ему нужны новые социальные объекты.

«Сейчас мы имеем 12 школ, остальные на стадии заключения муниципального договора. Помимо этого, есть и 35 детских садов. Следующий год будет колоссальным по вводу объема социальной инфраструктуры», — сказал заместитель директора департамента строительства Краснодара Азамат Тлишев.

Кроме того, в будущем году в Краснодаре обещают завершить строительство поликлиники в микрорайоне Гидростроителей. Ее начали возводить несколько лет назад.

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