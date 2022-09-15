В Краснодаре в 2023 году планируют открыть 7 школ и 9 детсадов
Общество
15.09.2022 14:45
Сейчас в краевой столице возводят 17 школ. Об этом сообщил заместитель директора департамента строительства Краснодара Азамат Тлишев на брифинге, посвященном строительству и проектированию социальных объектов.
Краснодар активно разрастается, поэтому ему нужны новые социальные объекты.
«Сейчас мы имеем 12 школ, остальные на стадии заключения муниципального договора. Помимо этого, есть и 35 детских садов. Следующий год будет колоссальным по вводу объема социальной инфраструктуры», — сказал заместитель директора департамента строительства Краснодара Азамат Тлишев.
Кроме того, в будущем году в Краснодаре обещают завершить строительство поликлиники в микрорайоне Гидростроителей. Ее начали возводить несколько лет назад.
Читайте также: в Краснодаре начали строить школу и детский сад в районе улиц Россинского и Батуринской.
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