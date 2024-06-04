Внутренний турпоток может превысить 90 млн поездок по итогам 2024 года в России

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что количество поездок может вырасти на 7 млн по сравнению с прошлым годом.

«Спрос на внутренний туризм продолжает расти. В прошлом году на 20% превышены доковидные показатели: это 83 млн турпоездок. В этом году ожидаем более 90 млн», — заявил Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

По его словам, внутренний туристический поток активно растет благодаря росту доли автотуристов. Согласно статистике, в прошлом году на автомобиле совершено 26 млн турпоездок, а к 2030 году ожидается удвоение этой цифры.

«На это нацелена утвержденная правительством концепция развития автотуризма. Реализовывать ее мы предлагаем на трех временных горизонтах. Мы определили направления, по которым ездят больше всего туристов — это примерно треть федеральных дорог, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения. Из них для пилотирования нового подхода мы выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды», — продолжил министр.

Он также уточнил, что трассы охватывают 18 крупных регионов, а больше половины всех легковых машин едут по ним к местам отдыха, сообщает «Интерфакс».

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