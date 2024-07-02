Внушительные пробки по пути к морю собрались 2 июля в Краснодарском крае

На побережье Краснодарского края продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились на отдых к морю на собственных автомобилях.

Из повышенного автомобильного трафика на федеральной трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой образовались серьезные дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки появились: возле Горячего Ключа — протяженностью 2,2 км, около села Хребтовое — протяженностью 4,7 км, в Архипо-Осиповке — около 1 км. В этих заторах потребуется провести около 1 часа.

Кроме того, дорожные заторы образовались на трассе А-146: между Северской и Ильским, а также перед Холмской.

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