Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Внимание: фейковые рассылки! Роскомнадзор предупредил об участившихся случаях мошенничества

Общество
16.08.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejkovye-rassylki-roskomnadzor-predupredil-ob-uchastivshihsya-sluchayah-moshennichestva
Внимание: фейковые рассылки! Роскомнадзор предупредил об участившихся случаях мошенничества
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ведомстве рассказали о том, что в последнее время в России участились случаи рассылки электронных писем людям и организациям якобы от имени различных государственных организаций.

Часто такие письма содержат ссылки на сторонние ресурсы или вредоносные файлы-вложения. Их ни в коем случае нельзя открывать и переходить по адресам.

Необходимо тщательно изучить адрес отправителя. Например, официальные письма Роскомнадзора приходят исключительно с почты @rkn.gov.ru. При этом федеральная служба не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти.

Письменные ответы Роскомнадзор направляет только гражданам, которые ранее сами обращались с запросом.

При получении письма якобы от Роскомнадзора с подозрительным содержанием, нужно сообщать об этом по ссылке.

Читайте также: в Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях