Внимание: фейковые рассылки! Роскомнадзор предупредил об участившихся случаях мошенничества

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ведомстве рассказали о том, что в последнее время в России участились случаи рассылки электронных писем людям и организациям якобы от имени различных государственных организаций.

Часто такие письма содержат ссылки на сторонние ресурсы или вредоносные файлы-вложения. Их ни в коем случае нельзя открывать и переходить по адресам.

Необходимо тщательно изучить адрес отправителя. Например, официальные письма Роскомнадзора приходят исключительно с почты @rkn.gov.ru. При этом федеральная служба не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти.

Письменные ответы Роскомнадзор направляет только гражданам, которые ранее сами обращались с запросом.

При получении письма якобы от Роскомнадзора с подозрительным содержанием, нужно сообщать об этом по ссылке.

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