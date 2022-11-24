Внимание, фейк: жены и матери мобилизованных жителей Кубани едут в Москву для встречи с Путиным
Происшествия
24.11.2022 12:25
В соцсетях появились сообщения о том, что 80 матерей и жен мобилизованных из Краснодарского края из «Совета матерей и жен» отправляются в Москву и будут добиваться встречи с президентом РФ.
Также в соцсетях сообщалось о том, что женщины намерены провести несанкционированную акцию на Красной площади. На самом деле эта информация является фейковой. Ее категорически опровергли в организации.
Общероссийский «Совет матерей и жен» уже выпустил опровержение по этому поводу. В организации заявили о том, что никогда не будут подталкивать женщин к несанкционированным акциям, за которые их может задержать полиция. Организация действует исключительно в рамках закона, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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