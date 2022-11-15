Фейк: жителя Тимашевского района мобилизовали вместо его тезки из Калининского района

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В соцсетях распространилась информация о том, что жителя Тимашевского района ошибочно мобилизовали по повестке, выписанной на имя его полного тезки из Калининского района. Сведения оказались фейком.

Сообщается, что в военном комиссариате Тимашевского и Калининского районов работают две комиссии — от каждого из районов. При формировании личного дела призванного по повестке младшего сержанта Смирнова произошла техническая ошибка. В его личном деле указали неверную дату рождения, серию и номер военного билета, ВУС. При этом личный номер, ИНН, СНИЛС, звание и место регистрации правильные.

Информация о том, что призыву подлежал Смирнов из Калининского района, является недостоверной.

«Призывная комиссия Калининского района не выносила решение о мобилизации Александра Смирнова из Калининского района. Призывная комиссия Тимашевского района не уполномочена призывать жителей других районов. Таким образом, нет причин считать ошибочным решение комиссии Тимашевского района призвать Александра Смирнова из Тимашевского района», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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