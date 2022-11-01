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Внимание, фейк: мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие в Адыгее

Общество
01.11.2022 07:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-mobilizovannymi-iz-krasnodarskogo-kraya-vydali-slomannoe-oruzhie-v-adygee
Внимание, фейк: мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие в Адыгее
Фото t.me/opershtab23

В пабликах появились сообщения о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие.

Эта информация носит фейковый характер. По данным краевого оперштаба, видеозапись действительно сняли в Майкопе, где проходят подготовку мобилизованные жители Кубани.

Однако оружие, о котором идет речь в видеозаписи, мобилизованным не выдавали. По информации Южного военного округа, мобилизованным выдали новое оружие. Запечатленное в видеозаписи оружие хранилось на складе для списания, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

 

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