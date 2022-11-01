Внимание, фейк: мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие в Адыгее
Общество
01.11.2022 07:25
В пабликах появились сообщения о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие.
Эта информация носит фейковый характер. По данным краевого оперштаба, видеозапись действительно сняли в Майкопе, где проходят подготовку мобилизованные жители Кубани.
Однако оружие, о котором идет речь в видеозаписи, мобилизованным не выдавали. По информации Южного военного округа, мобилизованным выдали новое оружие. Запечатленное в видеозаписи оружие хранилось на складе для списания, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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