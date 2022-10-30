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Внимание, фейк: в Краснодарском крае распространяют повестки, якобы выданные на 1 ноября

Общество
30.10.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-v-krasnodarskom-krae-rasprostranyayut-povestki-yakoby-vydannye-na-1-noyabrya
Внимание, фейк: в Краснодарском крае распространяют повестки, якобы выданные на 1 ноября
Фото пресс-службы ЮВО

В соцсетях появились информация о том, что начали распространять повестки, якобы выданные на 1 ноября в рамках частичной мобилизации в Краснодарском крае.

Информация оказалась фейком.

«Это не настоящая повестка. Такие повестки на Кубани не выдают. Реальная повестка военного комиссариата Краснодарского края выглядит по-другому. Она другой формы и состоит из нескольких отрывных частей. Также на ней обязательно есть подпись военного комиссара, выдавшего ее», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там отметили, что Краснодарский край уже выполнил все задачи по частичной мобилизации.

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