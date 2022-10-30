Внимание, фейк: в Краснодарском крае распространяют повестки, якобы выданные на 1 ноября
Общество
30.10.2022 13:33
В соцсетях появились информация о том, что начали распространять повестки, якобы выданные на 1 ноября в рамках частичной мобилизации в Краснодарском крае.
Информация оказалась фейком.
«Это не настоящая повестка. Такие повестки на Кубани не выдают. Реальная повестка военного комиссариата Краснодарского края выглядит по-другому. Она другой формы и состоит из нескольких отрывных частей. Также на ней обязательно есть подпись военного комиссара, выдавшего ее», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Там отметили, что Краснодарский край уже выполнил все задачи по частичной мобилизации.
Читайте также: Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России