Внимание, фейк: власти Ейского района опровергли информацию о взрывах на нефтехранилище
Утром 10 августа в Ейске произошел крупный пожар на складе бытовой техники на улице Армавирской.
Один из украинских чиновников заявил, что пожар в Ейске произошел на нефтехранилище в результате взрыва. Он намекнул, что к этому могут быть причастны ВСУ.
Власти Ейского района опровергли эту информацию и подтвердили, что в Ейске загорелся склад бытовой техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населению нет.
«В интернете появилась информация, что в Ейске произошел пожар в результате взрыва на нефтехранилище. Хочу сказать, что на территории Ейского района отсутствуют нефтехранилища, поэтому никаких пожаров и взрывов на территории этих объектов у нас не было», — рассказал начальник ГО и ЧС Ейского района Владимир Прищепа.
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