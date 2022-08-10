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Внимание, фейк: власти Ейского района опровергли информацию о взрывах на нефтехранилище

Политика
10.08.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-vlasti-ejskogo-rajona-oprovergli-informatsiyu-o-vzryvah-na-neftehranilishhe
Внимание, фейк: власти Ейского района опровергли информацию о взрывах на нефтехранилище
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Утром 10 августа в Ейске произошел крупный пожар на складе бытовой техники на улице Армавирской.

Один из украинских чиновников заявил, что пожар в Ейске произошел на нефтехранилище в результате взрыва. Он намекнул, что к этому могут быть причастны ВСУ.

Власти Ейского района опровергли эту информацию и подтвердили, что в Ейске загорелся склад бытовой техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населению нет.

«В интернете появилась информация, что в Ейске произошел пожар в результате взрыва на нефтехранилище. Хочу сказать, что на территории Ейского района отсутствуют нефтехранилища, поэтому никаких пожаров и взрывов на территории этих объектов у нас не было», — рассказал начальник ГО и ЧС Ейского района Владимир Прищепа.

Читайте также: в Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники.

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