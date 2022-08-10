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В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники

Происшествия
10.08.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-proizoshel-krupnyj-pozhar-na-sklade-magazina-bytovoj-tehniki
В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники

Сообщение о возгорании склада на улице Армавирской поступило в МЧС 10 августа в 7:44.

В 7:45 на место выехали пожарные расчеты. Они прибыли на место и установили, что горит складское помещение магазина бытовой электроники. В 8:32 пожар локализовали на площади 550 кв. м.

На месте работают 17 человек и 5 единиц техники. На тушение подано 6 стволов Курс-8, работали два звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

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