В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
Происшествия
10.08.2022 09:45
Сообщение о возгорании склада на улице Армавирской поступило в МЧС 10 августа в 7:44.
В 7:45 на место выехали пожарные расчеты. Они прибыли на место и установили, что горит складское помещение магазина бытовой электроники. В 8:32 пожар локализовали на площади 550 кв. м.
На месте работают 17 человек и 5 единиц техники. На тушение подано 6 стволов Курс-8, работали два звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.
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