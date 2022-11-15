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Внимание, фейк: в Тихорецком районе сработала система ПВО

Происшествия
15.11.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-v-tihoretskom-rajone-srabotala-sistema-pvo
Внимание, фейк: в Тихорецком районе сработала система ПВО
Фото t.me/opershtab23

Информация о срабатывании системы противовоздушной обороны в Тихорецком районе распространилась в соцсетях и мессенджерах 15 ноября. Сообщения оказались фейком.

Сообщалось, что система ПВО якобы сработала за периметром военной части Тихорецка и что, предположительно, был сбит вражеский БПЛА. В администрации Тихорецкого района и спецслужбах опровергли эту информацию.

«Распространяемая в социальных сетях информация — фейк», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: оперативный штаб Краснодарского края опроверг фейк о том, что жителя Тимашевского района мобилизовали вместо его тезки из Калининского района.

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