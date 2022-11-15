Внимание, фейк: в Тихорецком районе сработала система ПВО
Происшествия
15.11.2022 20:06
Информация о срабатывании системы противовоздушной обороны в Тихорецком районе распространилась в соцсетях и мессенджерах 15 ноября. Сообщения оказались фейком.
Сообщалось, что система ПВО якобы сработала за периметром военной части Тихорецка и что, предположительно, был сбит вражеский БПЛА. В администрации Тихорецкого района и спецслужбах опровергли эту информацию.
«Распространяемая в социальных сетях информация — фейк», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: оперативный штаб Краснодарского края опроверг фейк о том, что жителя Тимашевского района мобилизовали вместо его тезки из Калининского района.
Популярные новости
- Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
- В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
- В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак