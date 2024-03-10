Внимание фейк: в соцсетях Армавира сообщили об угрозе городским школам

В социальных сетях Краснодарского края распространяется лживая информация с одного из анонимных Telegram-каналов о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ города Армавира и в других местах, сообщили администрации Армавира.

Провокационный материал был оперативно взят на контроль правоохранительными органами Кубани для проведения проверки и поиска автора ложного сообщения о готовящемся теракте.

Как сообщили в городском отделе МВД Армавира, предприняты все необходимые в таком случае меры реагирования. Оснований для беспокойства жителей региона нет.

Оперативный штаб Краснодарского края призывает армавирцев и гостей города не доверять сомнительной информации, которая гуляет по социальным сетям, не распространять её и ориентироваться только на официальные источники.

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