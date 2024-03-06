В МЦУ опровергли информацию о фонариках со взрывчаткой на улицах Анапы

Информация о фонариках, якобы со взрывчаткой вместо батареек, 6 марта распространилась в пабликах и школьных чатах Анапы.

Сообщалось, что фонарики взрываются при включении. В МЦУ Анапы опровергли эту информацию.

«Данные сообщения являются фейковыми. Ответственными службами города проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях», — сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

Жителей города призвали не доверять непроверенной информации и не распространять ее дальше. В МЦУ напомнили, что ориентироваться нужно только на официальные источники информации.

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