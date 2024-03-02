ФСБ обнаружила самодельную взрывчатку на днище въезжающей в Крым машины

Самодельное взрывное устройство обнаружили сотрудники ФСБ на днище автомобиля, который пытался пересечь пункт пропуска «Джанкой» гп границе с Херсонской областью.

Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, взрывчатку обезвредили.

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — цитирует сообщение силовых структур региона «РИА Новости».

Сообщается, что взрывное устройство состояло из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и личности причастных к преступлению.

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