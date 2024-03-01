ФСБ задержала украинских агентов, готовивших теракты в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя и женщину с гражданствами России и Украины, которые готовили теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб.

По сообщению ведомства, завербованный украинскими спецслужбами мужчина планировал теракт на одном из транспортных объектов Крыма. У подозреваемого обнаружили радиоуправляемую самодельную взрывчатку осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, электродетонаторы и другие устройства. В телефоне мужчины нашли переписку с обсуждением планов по теракту на ж/д путях.

Также сообщается, что подозреваемый помогал украинским диверсантам, которые в мае 2023 года взорвали железнодорожное полотно в Симферопольском районе.

Кроме того, была задержана женщина с российским и украинским гражданствами. Ее завербовали для теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота в Севастополе.

На подозреваемых завели уголовные дела о незаконном приобретении и хранении взрывчаток и террористическом акте. Они арестованы, сотрудничают со следствием и дают признательные показания, сообщает телеканал «360».

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