ФСБ предотвратила теракт СБУ против одного из руководителей Крыма

Оперативники ФСБ задержали троих подозреваемых.

Все подозреваемые — граждане РФ. Они готовили в Симферополе подрыв автомобиля, который принадлежит одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания.

У террористов изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство из доработанной противотанковой мины DM22 производства Германии. Взрывное вещество — гексоген. Также оперативники изъяли дистанционный взрыватель, который подключался по звонку.

Возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. По данным ФСБ, задержанные готовили покушение на кортеж с 26 января по 1 февраля. Об этом рассказал один из задержанных.

«Мина сейчас находится в гараже с дистанционным пультом управления. Предназначалась для нападения на кортеж», — сказал подозреваемый.

Он также пояснил, что по указанию СБУ поместил мину в газовый баллон и привез ее в Крым из Мелитополя. Его жена, также задержанная сотрудниками ФСБ, рассказала, что теракт должны были совершить в отношении кортежа из двух машин. Для этого они смотрели маршрут передвижения. Взорвать планировалось одну из машин, сообщает ТАСС.

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