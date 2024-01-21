Украинские войска обстреляли рынок в Донецке, погибли 25 человек

Утром 21 января войска ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка.

Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. В результате террористической атаки погибли 25 человек, еще 20, из которых двое — дети, пострадали.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

В МИД РФ заявили, что теракты Киева свидетельствуют об отсутствии политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, необходимость достижения всех целей и задач спецоперации очевидна.

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России. Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что стремление Запада нанести стратегическое поражение России руками украинских марионеток подталкивает Киев к безрассудным действиям, и призвали все ответственные правительства и международные структуры осудить действия Украины.

«Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

В связи с терактом в Донецке глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине. Заседание созвали из-за поставок оружия западными странами Киеву.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Лаврова», — написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

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