Внимание, фейк: в школах готовятся к 105-й годовщине провозглашения Кубанской Народной Республики
Происшествия
22.02.2023 15:14
В соцсетях распространили фотографию с письмом, в котором якобы министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края дает рекомендации учебным организациям о проведении внеурочных мероприятий к 105-й годовщине провозглашения Кубанской Народной Республики.
По данным краевого оперштаба, на Кубани не существует такой официальной памятной даты. Министерство не рассылало подобные письма.
Темы и содержание занятий «Разговоры о важном» определены на весь учебный год, методические рекомендации, презентации и другие материалы для педагогов размещаются на официальном сайте. Педагоги используют для занятий только то, что официально подготовлено и размещено на этом ресурсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в соцсетях был распространен фейк о том, что власти Кубани готовятся к военному положению.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
- В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину