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Внимание, фейк: в школах готовятся к 105-й годовщине провозглашения Кубанской Народной Республики

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-v-shkolah-gotovyatsya-k-105-j-godovshhine-provozglasheniya-kubanskoj-narodnoj-respubliki
Внимание, фейк: в школах готовятся к 105-й годовщине провозглашения Кубанской Народной Республики
Фото t.me/opershtab23

В соцсетях распространили фотографию с письмом, в котором якобы министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края дает рекомендации учебным организациям о проведении внеурочных мероприятий к 105-й годовщине провозглашения Кубанской Народной Республики.

По данным краевого оперштаба, на Кубани не существует такой официальной памятной даты. Министерство не рассылало подобные письма.

Темы и содержание занятий «Разговоры о важном» определены на весь учебный год, методические рекомендации, презентации и другие материалы для педагогов размещаются на официальном сайте. Педагоги используют для занятий только то, что официально подготовлено и размещено на этом ресурсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее в соцсетях был распространен фейк о том, что власти Кубани готовятся к военному положению.

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