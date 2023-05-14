Внимание, фейк: скандальному видео с играми на мемориале 9 лет

Видеозапись, якобы сделанная в Кущевском районе разошлась по социальным сетям. На кадрах мужчина возмущается поведением детей, которые припарковали велосипеды на мемориале «Вечный огонь» и бросали мяч в памятник. Он сделал замечание матерям детей и стал снимать происходящее на камеру телефона.

Одна из женщин, представившаяся «Надеждой Викторовной Великолепной», отреагировала нервно. Используя нецензурные выражения, она потребовала от мужчины прекратить съемку и удалиться. После она выбила из его рук телефон. Женщина заявляла, что дети не делают ничего плохого, просто играют.

Полиция Кущевского района сообщила, что начала проверку инцидента.

«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако, при проверке этого видео через интернет, можно убедиться, что оно было снято еще в апреле 2014 года. К Краснодарскому краю оно не имеет никакого отношения, оно снято в Лобне Московской области .

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