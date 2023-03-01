Двоих жителей Сочи оштрафовали за мат и акробатические трюки на Мамаевом кургане в Волгограде

Инцидент произошел 24 февраля на территории памятника на Мамаевом кургане.

По данным правоохранителей, двое 30-летних жителей Сочи выполняли акробатические трюки и употребляли нецензурную лексику. Они танцевали напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко и не реагировали на замечания прохожих.

Очевидцы вызвали полицию. В отношении нарушителей составили административный протокол о хулиганстве. В суде нарушители признали вину. Суд назначил каждому штраф в размере 1 тыс. рублей. Решение в силу не вступило, сообщает РИА «Новости».

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