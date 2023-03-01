Двоих жителей Сочи оштрафовали за мат и акробатические трюки на Мамаевом кургане в Волгограде
Происшествия
01.03.2023 10:06
Инцидент произошел 24 февраля на территории памятника на Мамаевом кургане.
По данным правоохранителей, двое 30-летних жителей Сочи выполняли акробатические трюки и употребляли нецензурную лексику. Они танцевали напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко и не реагировали на замечания прохожих.
Очевидцы вызвали полицию. В отношении нарушителей составили административный протокол о хулиганстве. В суде нарушители признали вину. Суд назначил каждому штраф в размере 1 тыс. рублей. Решение в силу не вступило, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: в Новороссийске полиция начала проверку по факту повреждения памятника воинам-малоземельцам.
Популярные новости
- Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
- В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
- Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
- Единственную в России плантацию японского бамбука вырубают в нацпарке Сочи
- ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0
- Первая партия «Москвичей» новой модели появилась в автосалонах Краснодара