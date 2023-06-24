Внимание, фейк: полиция проводит рейды по гостиницам Анапы, где проходят реабилитацию бойцы ЧВК «Вагнер»

По данным краевого оперштаба, в мессенджерах распространяется информация о том, в гостиницах курортных поселков возле Анапы, где проходят восстановление и реабилитацию после ранений бойцы ЧВК «Вагнер», полиция проводит экстренные проверки и рейды.

«Такие сообщения — фейк. По данным администрации города-курорта, в настоящий момент никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха правоохранительные органы не проводят. Ситуация в Анапе стабильная и спокойная», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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