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Внимание, фейк: полиция проводит рейды по гостиницам Анапы, где проходят реабилитацию бойцы ЧВК «Вагнер»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-politsiya-provodit-rejdy-po-gostinitsam-anapy-gde-prohodyat-reabilitatsiyu-bojtsy-chvk-vagner
Внимание, фейк: полиция проводит рейды по гостиницам Анапы, где проходят реабилитацию бойцы ЧВК «Вагнер»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным краевого оперштаба, в мессенджерах распространяется информация о том, в гостиницах курортных поселков возле Анапы, где проходят восстановление и реабилитацию после ранений бойцы ЧВК «Вагнер», полиция проводит экстренные проверки и рейды.

«Такие сообщения — фейк. По данным администрации города-курорта, в настоящий момент никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха правоохранительные органы не проводят. Ситуация в Анапе стабильная и спокойная», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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