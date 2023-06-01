Внимание, фейк: опоры Крымского моста треснули и скоро могут рухнуть

Ряд украинских Telegram-каналов распространяет информацию о том, что опоры Крымского моста серьезно повреждены и могут разрушиться в любой момент. Информация, как и фотографии, приложенные к постам, оказались ложными.

По мнению специалистов, трещины, которые якобы имеются на опорах моста, заметные на фото, являются слишком толстыми для таких массивных колонн. Возникновение таких повреждений на подобной конструкции невозможно. Особенно если учитывать высокую плотность вертикальной и горизонтальной арматуры в железобетоне.

В «Росавтодоре» сообщили, что стойки опор Крымского моста имеют целостное покрытие без трещин и разрушений.

«В 2022 году выполнялись планово-предупредительные работы на защитном слое бетона стоек опор. Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, если рассмотреть фотографии внимательно, становится очевидно, что конфигурация «трещин» имеет много прямых углов и отличается неравномерной толщиной. Это не соответствует виду реальных трещин. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить фото с любым изображением треснувших железобетонных конструкций, которые легко найти в интернете. Помимо этого, крупные трещины всегда сопровождаются множеством мелких. На фото с якобы треснувшими опорами Крымского моста мелких трещин не заметно.

Еще один важный факт состоит в том, что «треснувшая» опора на снимке не могла пострадать от теракта 8 октября 2022 года. Она находится в другом месте. На фото с места взрыва видно, что автомобильная часть моста в том месте располагается низко и стоит на прямоугольных опорах. На фейковом снимке опоры круглые. Это другой пролет, который находится, как минимум, в сотнях метров от места взрыва, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

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