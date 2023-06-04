Внимание, фейк: на Кубани планируются референдумы для создания независимых республик

Сведения о якобы планируемых в регионах РФ, в том числе в Краснодарском крае, референдумах для создания независимых республик распространилась в ряде проукраинских Telegram-каналов. Жителей призывали выйти на центральные площади городов.

В оперативном штабе Краснодарского края назвали это провокацией и подчеркнули, что в настоящее время никаких референдумов на Кубани не проводится.

« Исчерпывающая информация в случае каких-либо официальных общественно-значимых мероприятий, в том числе референдумов, была бы заблаговременно размещена на официальных сайтах органов власти и — обязательно — на сайтах Центрального избиркома и региональных избирательных комиссий», — сообщили в оперштабе.

В правоохранительных органах напомнили об административной и уголовной ответственности за распространение провокационной информации, за участие или организацию несанкционированных акций с призывами нарушения территориальной целостности РФ. Уголовная ответственность за подобные действия предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее была опровергнута информация о том, что опоры Крымского моста треснули и скоро могут рухнуть.