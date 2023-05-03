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Внимание, фейк: на Крымском мосту ограничено движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-na-krymskom-mostu-ogranicheno-dvizhenie-transporta
Внимание, фейк: на Крымском мосту ограничено движение транспорта
Фото laspi.ru

Информация об ограничении движения транспорта на Крымском мосту является фейком. Об этом сообщает связанный с Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

В соцсетях распространяется информация о том, что на Крымском мосту ограничено движение транспорта, машины стоят в пробках после досмотра и их не пускают на переправу.

«Об этом написал в телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщив, что информация взята из крымских пабликов. Правда: в тематических группах, пабликах, чатах и каналах Крыма нет такой информации. Украинские пропагандисты систематически распространяют фейки о полуострове для нагнетания панических настроений», — сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

В паблике также сообщили о том, что «из приведенного в канале Геращенко фото нельзя сделать вывод о проблемах на Крымском мосту».

«Очевидно, имеет место очередной вброс, аналогичный тому, какой распространялся 1 мая — об «эвакуации», — пишет Telegram-канал.

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