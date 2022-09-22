Внимание, фейк: в сети распространяют информацию о пробках на границе с Монголией из-за выезда россиян

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В украинских пабликах сообщают о том, что 22 сентября на российско-монгольской границе образовались огромные пробки якобы из-за массового выезда граждан из России после объявления частичной мобилизации.

«Эта информация не соответствует действительности. Украинские пропагандисты, вероятно, распространяют ролик, снятый в разгар туристического сезона в Монголии. По словам местных жителей, в летнее время года на российско-монгольской границе действительно периодически образуются заторы — в этом нет ничего особенного. Однако в настоящий момент никаких пробок нет», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками».

Слухи о пробках на погранпереходе Кяхта — Алтанбулаг опровергли и в МИД Монголии.

«На сегодняшний день погранпереход Алтанбулаг Селенгинского аймака [области] работает в штатном режиме. Никаких очередей нет», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Монголии.

Главное управление охраны границы Монголии также подтверждает эту информацию. Там сообщили о том, что речь идет о крупнейшем пограничном переходе на российско-монгольской границе Кяхта — Алтанбулаг. Это автомобильный, грузопассажирский и многосторонний погранпереход, он находится в конечной точке российской федеральной магистрали А-340, сообщает ТАСС.

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