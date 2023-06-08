Внимание, фейк: море в Анапе превратилось в болото из-за цветущей камки

Власти города-курорта 8 июня призвали не доверять публикациям в соцсетях, на которых запечатлено «цветущее» море в районе центрального пляжа.

По данным мэрии Анапы, один из федеральных каналов «испугал всю страну ужасными кадрами анапских пляжей». При этом море, отметили в администрации, все-таки чистое.

«Наша команда вышла на анапский пляж. Что мы там увидели? Кристально чистую воду. Не будем говорить, что такой проблемы как камка на наших пляжах нет. Но эта водоросль имеет свойство мигрировать, появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Она всю жизнь была и будет здесь, это природа, от которой никуда не деться», — сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

В мэрии добавили, что пляжи ежедневно убирают от водорослей специалисты МУП «Объединение курортных услуг». Отдыхающим советуют при встрече на пляже с камкой пройти 50-100 м вбок по пляжу, там найдется чистое море. Кроме того, цветущей камки совсем нет на галечных пляжах.

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