Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Внимание, фейк: море в Анапе превратилось в болото из-за цветущей камки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-more-v-anape-prevratilos-v-boloto-iz-za-tsvetushhej-kamki
Внимание, фейк: море в Анапе превратилось в болото из-за цветущей камки
Фото t.me/kurortanapa

Власти города-курорта 8 июня призвали не доверять публикациям в соцсетях, на которых запечатлено «цветущее» море в районе центрального пляжа.

По данным мэрии Анапы, один из федеральных каналов «испугал всю страну ужасными кадрами анапских пляжей». При этом море, отметили в администрации, все-таки чистое.

«Наша команда вышла на анапский пляж. Что мы там увидели? Кристально чистую воду. Не будем говорить, что такой проблемы как камка на наших пляжах нет. Но эта водоросль имеет свойство мигрировать, появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Она всю жизнь была и будет здесь, это природа, от которой никуда не деться», — сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

В мэрии добавили, что пляжи ежедневно убирают от водорослей специалисты МУП «Объединение курортных услуг». Отдыхающим советуют при встрече на пляже с камкой пройти 50-100 м вбок по пляжу, там найдется чистое море. Кроме того, цветущей камки совсем нет на галечных пляжах.

Читайте также: катаклизмов не будет: синоптики пообещали комфортный курортный сезон в Краснодарском крае.

Статьи
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
10 причин есть огурцы каждый день
10 причин есть огурцы каждый день
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Топ-3 холодных летних супа
Топ-3 холодных летних супа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях