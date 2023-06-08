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Катаклизмов не будет: синоптики пообещали комфортный курортный сезон в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kataklizmov-ne-budet-sinoptiki-poobeshhali-komfortnyj-kurortnyj-sezon-v-krasnodarskom-krae
Катаклизмов не будет: синоптики пообещали комфортный курортный сезон в Краснодарском крае
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, в этом году лето будет в целом благополучнее. Число неблагоприятных и опасных погодных явлений, по расчетам, будет меньше.

«В предшествующие годы, 2021 и 2022 год, были интенсивные осадки, которые приводили к негативным последствиям летом, малые селевые потоки сходили, были и жертвы человеческие. В этом году таких явлений ожидается меньше, чем прошлые два года», — сказал Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что в целом летний курортный сезон на Юге России будет более комфортным, сообщает ТАСС.

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