Катаклизмов не будет: синоптики пообещали комфортный курортный сезон в Краснодарском крае
Общество
08.06.2023 18:28
Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным синоптиков, в этом году лето будет в целом благополучнее. Число неблагоприятных и опасных погодных явлений, по расчетам, будет меньше.
«В предшествующие годы, 2021 и 2022 год, были интенсивные осадки, которые приводили к негативным последствиям летом, малые селевые потоки сходили, были и жертвы человеческие. В этом году таких явлений ожидается меньше, чем прошлые два года», — сказал Роман Вильфанд.
Глава Гидрометцентра отметил, что в целом летний курортный сезон на Юге России будет более комфортным, сообщает ТАСС.
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