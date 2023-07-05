Внимание, фейк: Крымску угрожает удар беспилотника

Жители Краснодарского края утром 5 июля получили в одном из мессенджеров рассылку от аккаунта, якобы принадлежащего ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В сообщении говорилось о том, что в городе Крымске есть угроза удара беспилотников, а также рекомендация жителям пройти в укрытие. Информация о том, что Крымску угрожает опасность, является фейком.

«Сейчас в сетях распространяется такое сообщение. Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю тоже сообщили, что информация о грозящей Крымску воздушной угрозе — фейк.

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