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Внимание, фейк: Крымску угрожает удар беспилотника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-krymsku-ugrozhaet-udar-bespilotnika
Внимание, фейк: Крымску угрожает удар беспилотника
Внимание, фейк: Крымску угрожает удар беспилотника

Жители Краснодарского края утром 5 июля получили в одном из мессенджеров рассылку от аккаунта, якобы принадлежащего ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В сообщении говорилось о том, что в городе Крымске есть угроза удара беспилотников, а также рекомендация жителям пройти в укрытие. Информация о том, что Крымску угрожает опасность, является фейком.

«Сейчас в сетях распространяется такое сообщение. Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю тоже сообщили, что информация о грозящей Крымску воздушной угрозе — фейк.

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