Внимание, фейк: из-за частичной мобилизации у россиян изымут личные автомобили

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Об этом 22 сентября сообщили паблики в соцсетях со ссылкой на некий приказ военного комиссара Республики Татарстан Сергея Погодина.

На самом деле, информация о массовом изъятии машин у жителей Татарстана является фейком. Такого распоряжения никто не давал.

«Автомобили, не поставленные на учет в военкомате, отбирать у граждан никто не будет. В актуальной версии приказа военного комиссара республики Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации» говорится, что владельцам транспортных средств, которые уже стоят на учете в военкомате, по особому распоряжению нужно будет доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований», — сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

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