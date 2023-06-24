Внимание, фейк: ЧВК «Вагнер» захватили администрацию Усть-Лабинска и его главу

О том, что силами ЧВК «Вагнер» захвачены администрация Усть-Лабинска и его глава Станислав Гайнюченко, пишут в анонимных Telegram-каналах и мессенджерах.

По данным краевого оперштаба, такие сообщения — провокация и фейк. Станислав Гайнюченко, который сейчас исполняет обязанности главы района, подтвердил, что находится на рабочем месте. В городе и районе все системы жизнеобеспечения работают штатно, обстановка стабильная.

«В социальных сетях и мессенджерах в последние сутки распространяется особенно много фейков от ЦИПсО Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Напоминаем о необходимости доверять только официальным источникам информации», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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