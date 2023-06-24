Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Внимание, фейк: ЧВК «Вагнер» захватили администрацию Усть-Лабинска и его главу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-chvk-vagner-zahvatili-administratsiyu-ust-labinska-i-ego-glavu
Внимание, фейк: ЧВК «Вагнер» захватили администрацию Усть-Лабинска и его главу
Фото unsplash.com

О том, что силами ЧВК «Вагнер» захвачены администрация Усть-Лабинска и его глава Станислав Гайнюченко, пишут в анонимных Telegram-каналах и мессенджерах.

По данным краевого оперштаба, такие сообщения — провокация и фейк. Станислав Гайнюченко, который сейчас исполняет обязанности главы района, подтвердил, что находится на рабочем месте. В городе и районе все системы жизнеобеспечения работают штатно, обстановка стабильная.

«В социальных сетях и мессенджерах в последние сутки распространяется особенно много фейков от ЦИПсО Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Напоминаем о необходимости доверять только официальным источникам информации», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: внимание, фейк — полиция проводит рейды по гостиницам Анапы, где проходят реабилитацию бойцы ЧВК «Вагнер».

Статьи
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях