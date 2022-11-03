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Внимание, фейк: часть поврежденного при крушении Су-34 дома в Ейске снесут, а людей оставят без жилья

Общество
03.11.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-chast-povrezhdennogo-pri-krushenii-su-34-doma-v-ejske-snesut-a-lyudej-ostavyat-bez-zhilya
Внимание, фейк: часть поврежденного при крушении Су-34 дома в Ейске снесут, а людей оставят без жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соцсетях появилась информация о том, что часть многоэтажки в Ейске, на которую упал самолет Су-34, планируют снести и оставить людей без жилья.

По данным краевого оперштаба, это фейковая информация. После обследования дома было принято решение о частичном демонтаже 2 и 4 подъездов и полном разборе 3 подъезда. После этого подъезды отстроят заново. Сейчас специалисты готовят проект их восстановления. Всего предстоит отстроить 7 тыс. кв. м.

Пока будут вести работы, жителей обеспечат бесплатным проживанием с трехразовым питанием, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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