В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске

Фото пресс-службы администрации Ейского района

Сейчас в медучреждениях Краснодара остаются два пациента, пострадавших при пожаре в девятиэтажке на улице Коммунистической.

В краевой клинической больнице № 1 находится женщина в стабильно тяжелом состоянии. В детской краевой клинической больнице — ребенок в тяжелом состоянии.

Медики оказывают пациентам необходимую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет упал на жилую девятиэтажку в Ейске вечером 17 октября. Погибли 15 человек, еще 25 жильцов дома получили травмы.