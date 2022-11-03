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В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске

Общество
03.11.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-bolnitsy-vypisali-eshhe-odnogo-postradavshego-pri-krushenii-su-34-v-ejske
В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Сейчас в медучреждениях Краснодара остаются два пациента, пострадавших при пожаре в девятиэтажке на улице Коммунистической.

В краевой клинической больнице № 1 находится женщина в стабильно тяжелом состоянии. В детской краевой клинической больнице — ребенок в тяжелом состоянии.

Медики оказывают пациентам необходимую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет упал на жилую девятиэтажку в Ейске вечером 17 октября. Погибли 15 человек, еще 25 жильцов дома получили травмы.

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