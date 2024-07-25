Внимание, фейк: автономия курдов заявила о притеснении после драки в Кореновске

ЦИПСО украинского режима в сетях активно пытаются распространить поддельное письмо якобы от имени Федеральной национально-культурной автономии курдов.

В поддельном письме рассказывается о «притеснении» курдов после якобы массовой драки в Кореновске. Бумага отправлена на имя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ФНКА курдов региона существование такого документа опровергли. По данным организации, бланк фальшивый — официальные письма оформляются по-другому. Также в ФНКА заявили, что представители курдов никаких угроз не получали.

В краевом управлении МВД подтвердили, что никаких писем в ведомстве не получали, даже в том виде, как его распространяют в соцсетях.

«Еще одним признаком фейка является массовость рассылки — информацию практически одновременно вбросили в комментарии более чем 150 различных Telegram-каналов, и некоторые опубликовали фейк без проверки. Такая организованность указывает на работу украинского ЦИПСО. Еще раз обращаемся с просьбой доверять только официальным источникам информации», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полиции опровергли информацию о массовой драке у школы в Кореновске.