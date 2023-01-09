Внимание, фейк: аэропорты Краснодарского края возобновят работу с 15 января
Общество
09.01.2023 20:27
Информация о возобновлении работы 11 российских аэропортов, в том числе воздушных гаваней Краснодарского края, распространили в соцсетях 9 января.
Опубликовали якобы копию письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что аэропорты откроются с 15 января.
В Росавиации заявили, что информация не соответствует действительности, а документ является фейком.
«Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов.
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