Внимание, фейк: аэропорты Краснодарского края возобновят работу с 15 января

Информация о возобновлении работы 11 российских аэропортов, в том числе воздушных гаваней Краснодарского края, распространили в соцсетях 9 января.

Опубликовали якобы копию письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что аэропорты откроются с 15 января.

В Росавиации заявили, что информация не соответствует действительности, а документ является фейком.

«Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов.