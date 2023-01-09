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Внимание, фейк: аэропорты Краснодарского края возобновят работу с 15 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-vozobnovyat-rabotu-s-15-yanvarya
Внимание, фейк: аэропорты Краснодарского края возобновят работу с 15 января
Фото пресс-службы Краснодарского международного аэропорта

Информация о возобновлении работы 11 российских аэропортов, в том числе воздушных гаваней Краснодарского края, распространили в соцсетях 9 января.

Опубликовали якобы копию письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что аэропорты откроются с 15 января.

В Росавиации заявили, что информация не соответствует действительности, а документ является фейком.

«Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов.

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