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РБК: Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rbk-rosaviatsiya-perestala-ezhenedelno-soobshhat-o-prodlenii-zakrytiya-11-aeroportov
РБК: Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов
Фото unsplash.com

С 24 февраля после введения режима закрытого неба в ряде аэропортов России, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, Росавиация каждые шесть дней продляла запрет и публиковала официальное заявление.

Однако 30 декабря, когда запрет на полеты был продлен до 8 января, сообщения от Росавиации так и не появилось. Об очередном продлении рассказали представители самих закрытых аэропортов.

Ведомство решило прекратить публикацию объявлений о продлении, так как эта информация не особенно полезна для граждан, а аэропорты и авикомпании и так узнают об этом через аэронавигационные извещения, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

При этом режим закрытого неба для ряда аэропортов России все еще актуален и не будет снят до особого распоряжения, несмотря на отсутствие публикаций о продлении.

Читайте также: до 8 января продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края.

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