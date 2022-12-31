РБК: Росавиация перестала еженедельно сообщать о продлении закрытия 11 аэропортов
Общество
31.12.2022 09:35
С 24 февраля после введения режима закрытого неба в ряде аэропортов России, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, Росавиация каждые шесть дней продляла запрет и публиковала официальное заявление.
Однако 30 декабря, когда запрет на полеты был продлен до 8 января, сообщения от Росавиации так и не появилось. Об очередном продлении рассказали представители самих закрытых аэропортов.
Ведомство решило прекратить публикацию объявлений о продлении, так как эта информация не особенно полезна для граждан, а аэропорты и авикомпании и так узнают об этом через аэронавигационные извещения, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к ситуации.
При этом режим закрытого неба для ряда аэропортов России все еще актуален и не будет снят до особого распоряжения, несмотря на отсутствие публикаций о продлении.
Читайте также: до 8 января продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края.
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