До 8 января продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края
Общество
30.12.2022 09:10
О продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов сообщили 30 декабря.
До 3:45 8 января не будут работать аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Элисты и Ростова-на-Дону.
Остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме. На юге перевозку пассажиров осуществляют аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя. По вопросам обмена и возврата авиабилетов, переноса вылета следует обращаться в авиакомпании, сообщает Telegram-канал «Аэропорты Юга».
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