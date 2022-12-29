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Самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-ms-21-s-rossijskim-dvigatelem-poluchil-odobrenie-rosaviatsii
Самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации
Фото irkut.com

Об этом в Минпромторге сообщили 29 декабря.

Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию.

«Это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Также сертификаты на новые модификации получили вертолеты Ми-171 А3 и «Ансат», сообщает RT.

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