Самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации
Общество
29.12.2022 15:47
Об этом в Минпромторге сообщили 29 декабря.
Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию.
«Это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Также сертификаты на новые модификации получили вертолеты Ми-171 А3 и «Ансат», сообщает RT.
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