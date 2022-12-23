До 2 января продлили режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны Росавиация продлила 23 декабря.

До 3:45 2 января ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Элисты и Ростова-на-Дону.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. На юге перевозку пассажиров осуществляют аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, сообщает пресс-служба Росавиации.

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