До 2 января продлили режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края
Общество
23.12.2022 09:14
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны Росавиация продлила 23 декабря.
До 3:45 2 января ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Элисты и Ростова-на-Дону.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. На юге перевозку пассажиров осуществляют аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.
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