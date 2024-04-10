ВНИИ ГОЧС оценил риски наводнений в Краснодарском крае в апреле

Из-за резкого потепления часть регионов РФ в Западной Сибири столкнулись с резким подъемом уровней воды в реках. Наиболее серьезная обстановка сложилась в Оренбургской и Курганской области.

Согласно прогнозу экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на апрель, подтопления из-за сезонного подъема воды в реках могут произойти в Приморском и Забайкальском краях. Уровни воды достигнут опасных отметок с затоплением прибрежных населенных пунктов в республиках Хакасия и Алтай, Алтайском крае и Кемеровской области.

Подъем воды в малых реках прогнозируют на всей территории Приволжского федерального округа, кроме Кировской области и Пермского края. Непростая обстановка с подтоплениями может сложиться в Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Мордовии и Башкортостане.

Ожидается, что площадь подтопленных территорий увеличится и на территории Центрального федерального округа: Московской, Рязанской, Тверской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской, Владимирской и Калужской областях.

Риски подтопления также прогнозируют на северо-западе России: в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Карелии и Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

Согласно прогнозу ВНИИ ГОЧС наводнение в Краснодарском крае в апреле не произойдет. Паводковая ситуация в ближайший месяц не ожидается и в других регионах Южного федерального округа.

По данным Кубанского бассейнового водного управления на 10 апреля, Краснодарское водохранилище заполнено почти на 61%. При полной объеме в 2794 млн м3 водохранилище заполнено на 1703 млн м3. Свободная емкость — 1091 млн м3. Уровень воды составляет 32,5 м. при нормальном подпорном уровне в 32,75 м.

Приток воды в Краснодарское водохранилище — 137 м3/сек, а сброс — 180 м3/сек. За прошедшие сутки каких-либо ЧС на водных объектах в регионе не происходило. Аналогичные показатели в водохранилище фиксируют все дни апреля.

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