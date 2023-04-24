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Внезапно накрывшая Землю магнитная буря прекратится до конца дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnezapno-nakryvshaya-zemlyu-magnitnaya-burya-prekratitsya-do-kontsa-dnya
Внезапно накрывшая Землю магнитная буря прекратится до конца дня

Магнитная буря началась 23 апреля около 15:00. Она стала самой сильной за последние несколько лет.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Интенсивность возмущений геомагнитного поля достигала Кр=8, что соответствует очень сильной магнитной буре уровня G4», — отметил он.

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сама магнитная буря прекратится до полудня, однако магнитосфера Земли до конца для останется в возбужденном состоянии.

«Магнитная буря сопровождалась интенсивными полярными сияниями, которые можно было наблюдать не только в северных регионах, но и на широте Санкт-Петербурга и даже Москвы», — написал Михаил Леус в Telegram.

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