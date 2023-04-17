Ученый рассказал, как новый пик солнечной активности может повлиять на самочувствие людей

Максимальная активность Солнца в текущем одиннадцатилетнем цикле может изменить самочувствие некоторых людей.

«Достоверно установлено, что каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности – то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, и он легко прогнозируется», — рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он отметил, что максимальный пик солнечного цикла ожидается в конце 2023 и в начале 2024 года. При этом роста солнечной активности не следует опасаться.

«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина – цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023-2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения», – добавил Богачев.

Специалист объяснил, что атмосфера Земли в большей мере подавляет солнечные лучи. Из них проникает лишь небольшая доля спектра, например, ультрафиолет, вызывающий загар. Однако людям с чувствительной кожей и тем, кто реагирует на магнитные бури, в периоды высокой солнечной активности стоит внимательнее относиться к здоровью.

«Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», — цитирует Богачева радио Sputnik.

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